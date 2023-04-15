İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen ve vefat eden Julia Ituma için milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'tan duygusal paylaşım geldi.

İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Eczacıbaşı maçı sonrası kaldıkları otelin camından aşağı atlayarak hayatını kaybeden Julia Ituma için duygusal bir paylaşım yaptı.



EBRAR KARAKURT'TAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Novara forması giyen milli voleybolcumuz EBRAR KARAKURT, Julia Ituma için dün akşam ilk kez bir paylaşım yaptı. Takımıyla birlikte dün öğleden sonra İstanbul'dan ayrılan Ebrar, Ituma ile sarıldığı bir fotoğraflarını paylaşıp; "Aşkım Titu... Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.