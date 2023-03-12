AXA Sigorta Efeler Ligi 20'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 26-28, 20-25, 25-20 ve 19-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 6'da 6 yapan Fenerbahçe 15'inci galibiyetini alıp 43 puana yükseldi. Art arda 4 maç kaybeden Arkas Spor ise 12 galibiyet ve 36 puanda kaldı. Bu arada bilet geliri depremzedelere aktarılacak maç öncesi seyircilerin getirdiği çocuk kitapları da deprem bölgesine gönderilecek.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Eyüpcan Kayışoğlu

ARKAS SPOR: Hoag, Bertuğ, Oğuzhan, Mirza, Mc'Donnell, Ulaş, Caner, Ahmet, Burutay, Mustafa, Enes

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Louati, Emre, Kaan, Ferreira, Ahmet, Said Maruf, Hasan Yeşilbudak, Burak, Caner, Hasan Sıkar, Meljanac, Peric

SETLER: 26-28, 20-25, 25-20, 19-25

SÜRE: 112 dakika (34, 25, 26, 27)