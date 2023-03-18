Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Meksikalı pilot Sergio Perez'in

Formula 1'de sezonun ikinci ayağı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sine "pole" pozisyonu Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez'in oldu. Ferrari'den Charles Leclerc ikinci, Aston Martin'den Fernando Alonso ise üçüncü oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2023- 22:05