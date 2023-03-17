Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 53 kiloda mücadele eden milli sporcu Zeynep Yetgil, altın madalyanın sahibi oldu.

Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 53 kiloda mücadele eden milli sporcu Zeynep Yetgil, Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te devam eden organizasyonda şampiyonaya eleme turundan başlayan Zeynep Yetgil, Moldavalı rakibi Mariana Dragutan'ı 10-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Fransız Chadia Ayachi ile karşılaşan Zeynep, rakibine 10-0'lık üstünlük kurarak yarı finale yükselmeyi başardı. Yarı finalde Azerbaycanlı Gultakin Shirinova ile karşılaşan Zeynep, rakibini 5-0 yenerek finale yükseldi.

Zeynep Yetgil, finalde karşılaştığı Ukraynalı Liliia Malanchuk'u ise 9-4 yenerek organizasyonda Avrupa şampiyonu oldu.