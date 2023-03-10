Masterler Turu Dünya Şampiyonası Antalya'da

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) senyör takviminin en prestijli turnuvası olan Masterler Turu Dünya Şampiyonası, 19 Mart-1 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Antalya Ali Bey Club Manavgat'ta gerçekleştirilecek organizasyon, 30-50 yaş arasında 5 farklı yaş kategorisinde yapılacak.

Dünyanın dört bir yanından tenisçilerin ülkesini temsil etmek için Antalya'ya geleceği turnuvada, 163 takımdan bin civarında sporcu mücadele edecek.

Takım ve bireysel olarak 37 ülkeden tenisçinin katılacağı şampiyonada, oyuncular ilk hafta takım halinde dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek, ikinci hafta ise bireysel zafer için rekabet etme şansına sahip olacak.

Öte yandan, ITF Başkanı David Haggerty, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, ITF Yönetim Kurulu Üyesi ve ITF Masters Komitesi Başkanı Salma Mouelhi Guizani'nin katılımıyla 19 Mart'ta basın toplantısı düzenlenecek.