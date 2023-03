A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Altın Ligi grup aşamalarında oynayacağı müsabaka programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2023 CEV Avrupa Altın Ligi maç programı belli oldu. A Grubu'nda yer alan milliler, grup aşamasında Danimarka, Romanya ve Portekiz ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Türkiye'deki karşılaşmalarını Konya ve Ankara 'da oynayacak.Lig usulüne göre oynanacak ve 6 ayaktan oluşan Avrupa Altın Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak ülke, Final Four müsabakaları oynamaya hak kazanacak. Final Four müsabakalarına ev sahipliği yapacak ülke, grubunu ilk sırada tamamlaması halinde ise gruplarda en iyi ikinci sırada yer alan takım Final Four'daki yerini alacak.CEV Avrupa Altın Ligi'nde Final Four müsabakaları, 24-25 Haziran 2023 tarihlerinde oynanacak. CEV Avrupa Altın Ligi Final Four 'unda final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası 'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak. Erkek Voleybol Milli takımı maç programı şu şekilde:27 MayısDanimarka - Türkiye31 MayısPortekiz - Türkiye4 HaziranTürkiye - Romanya10 HaziranRomanya - Türkiye14 HaziranTürkiye - Portekiz17 HaziranTürkiye - Danimarka(FK-BA-S)10.03.2023 16:02:57 TSINNNN