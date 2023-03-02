Fenerbahçe Opet 3-1 Grupa Azoty Chemik (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe çeyrek finale yükseldi!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Grupa Azoty Chermik ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-lacivertliler bu maçtan da 3-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2023- 00:08