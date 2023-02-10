Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, Malatya'dan 3 üzücü haber daha geldi. Malatya BBSK forması giyen voleybolcular Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatlarını kaybettikleri duyuruldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, Malatya'dan 3 üzücü haber daha geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Malatya BBSK formaları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatlarını kaybettikleri açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.