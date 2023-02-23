2023 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Tek maç üzerinden oynanacak maçlar sonunda galip gelen 4 takım dörtlü finale yükselecek.

Program şu şekilde:

7 MART SALI

17.00 Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit

8 MART ÇARŞAMBA

14.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru

17.00 VakıfBank - Galatasaray HDI Sigorta

17.00 Aydın B.Şehir Bld. - Sarıyer Bld.

Dörtlü finalde ise yarı final eşleşmelerinde VakıfBank - Galatasaray HDI Sigorta maçının galibi ile Aydın B.Şehir Bld. - Sarıyer Bld. maçının galibi ve Türk Hava Yolları - Kuzeyboru maçının galibi ile Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçının galibi ile karşılaşacak.