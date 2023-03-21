CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında temsilcimiz VakıfBank, İtalyan ekibi Vero Volley Milano'ya konuk oldu. İlk müsabakayı evinde 3-0 kazanan VakıfBank, rövanşta da rakibini 3-2 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

VakıfBank, çeyrek final ilk maçında 3-0 mağlup ettiği İtalyan ekibi Vero Volley Milano'ya konuk oldu. Sarı-siyahlılar mücadeleyi 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. VakıfBank, bu sonuçla beraber üst üste 11'inci kez adını yarı finale yazdırmış oldu.

SALON: Allianz Cloud MILANO



HAKEMLER: Fabrice Collados – Ari Jokelainen



VERO VOLLEY MILANO: Jordan Larson 16, Raphaela Folie 8, Jordan Thompson 27, Miriam Sylla 8, Jovana Stevanovic 4, Alessia Orro 3, Parrocchiale Beatrice (L), Madgalena Stysak 4, Sonia Candi, Dana Rettke 3, Hanna Davyskiba 3



VAKIFBANK: Cansu Özbay 3, Gabi 9, Zehra Güneş 11, Paola Egonu 36, Kara Bajema 19, Chiaka Ogbogu 7, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay 2



SETLER: 25-18, 22-25, 25-22, 21-25, 11-15



SET SÜRELERİ: 25', 29', 34', 30', 15'



