Fenerbahçe Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem kulüp bünyesinde toplanan yardımlarla ilgili olarak "Hava şartları da çok kötü ne yazık ki. İnşallah en kısa sürede enkaz altında çıkarılabilirler. Hepimizin önceliği depremin yaralarını sarmak. Biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Kulübümüze de bu imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ediyoruz." dedi.