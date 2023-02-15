Adıyaman'da konakladıkları otel enkazında kalan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımından da kötü haber geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), enkaz altında kalan 16 voleybolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan TVF, depremde hayatını kaybeden Adıyaman Gençlerbirliği sporcularından Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan ile Malatya BBSK oyuncularından Emincan Kocabaş için taziye mesajı yayımladı.
Zehra Güneş'ten anlamlı hareket! Depremde evsiz kalan aileler...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra spor camiası da destek ve yardım kampanyalarında bir araya geldi. Kariyerine VakıfBank'ta devam eden milli voleybolcu Zehra Güneş, bir çağrı yaparak depremde evsiz kalan aileler için seferber oldu. İşte detaylar...
Voleybol camiasının önemli isimleri depremzedeler için harekete geçti. Filenin Sultanları ve VakıfBank'ın önemli ismi Zehra Güneş yarım kampanyalarına ön ayak olan isimler arasında yer aldı. Instagram'da 2.4 milyon takipçisi bulunan Zehra paylaşımlarıyla depreme dikkat çekmeye devam ediyor.
Son olarak milli yıldız depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılaşacağını duyurdu ve şu paylaşımda bulundu: "Depremzede ailelerimizden birkaçının yıllık kira masrafını üstlenmek istiyorum. Evlerin içini benimle birlikte tamamlamak isteyenler, lütfen benimle iletişim geçin."