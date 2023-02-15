Türkiye Voleybol Federasyonu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından enkaz altında kalan Hatay Voleybol Takımı oyuncuları Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. TVF'den vefatlarla ilgili yapılan açıklamada, "Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun" denildi.
Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun.— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) February 15, 2023