Federasyondan yapılan açıklamaya göre, depreme Adıyaman'da yakalanan Sena'nın vefat ettiği belirtilerek, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde, milli sporcularımızdan Sena Karakütük'ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve boks camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." denildi.