Milli tenisçi İpek Öz, Katar Açık'ın ilk turunda Belaruslu Victoria Azarenka ile oynadığı karşılaşmaya depremzedeleri anmak için Türk bayrağı ve siyah kurdele ile çıktı.

Milli tenisçi Katar Açık'ın ilk turunda dünya eski 1 numarası, klasmanın 17. basamağındaki Belaruslu Victoria Azarenka ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 6-1'lik setlerle 2-0 kazanan Azarenka, ikinci tura yükseldi. İpek Öz, maça Türkiye'de yaşanan deprem felaketine dikkat çekmek için Türk bayrağı ve siyah kurdele ile çıktı.