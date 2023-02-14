Ben eğer Kilis Gençlik Spor Kulübü'ne transfer olmasaydım ben de aynı apartmanda aynı kaderi yaşayacaktım. Dün hepsini maalesef kendi ellerimle defnettim. Şu anki duygularımı tarif etmem gerçekten çok zor. Ama ben her zorluğun üstesinden gelecek bir yapıdayım. Bu acıyı da, bu zor hayatı da tek başıma sırtlayacak kadar güçlü biriyim. Hayatta dik ve güçlü durduğum sürece annem babam mutlu olurdu, gene öyle olacak. Çok çalışacağım, daha da başarılı bir sporcu olacağım."