Kahramanmaraş merkezli Deprem felaketinde binlerce kişi annesini, babasını, kardeşini, aile büyüklerini, akrabalarını kaybetti; evinden, yurdundan oldu.
Abdulkadir Terlik ailesini depremde kaybetti: Onlar için pes etmeyeceğim!
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından Kilis Gençlik Spor Kulübü voleybolcusu Abdulkadir Terlik, ailesini kaybetti. 20 yaşındaki voleybolcu yaşandığı acıya rağmen umudunu kaybetmedi ve ailesi için pes etmeyeceğini ifade etti. İşte o sözler...
YAŞAMA TUTUNDU
Depremin acısını en yakından yaşayan isimlerden birisi de tüm ailesi enkaz altında kalan Kilis Gençlik Spor Kulübü voleybolcusu Abdulkadir Terlik. 20 yaşındaki voleybolcu yaşadığı acıya rağmen yılmadan mücadelesini devam ettireceğini belirtirken binlerce insana umut olacak, yol gösterecek açıklamalarda bulundu.
KALDIĞIM EV YIKILMADI AMA AĞIR HASAR ALDI
İskenderun Dumlupınar mahallesinde kirada oturdukları 5 katlı Özen Apartmanı'nda babası Mehmet Terlik, annesi Safiye Terlik, ağabeyi Bedir Terlik, kız kardeşi İslim Erkan ve 40 günlük yeğeni Ömer Erkan'ı kaybeden Abdulkadir Terlik, depremin ardından yaşadıklarını ve bundan sonra yapacaklarını Hürriyet'e şu sözlerle anlattı: "Depremi ben de Kilis'te yaşadım. Kaldığım ev yıkılmadı ama ağır hasar aldı, 2 gün spor salonunda yattık.