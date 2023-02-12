Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) temin ederek depremzedelere ulaştırdığı çadırlarının kurumunda da çalıştı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenlere yönelik çalışmalara destek veren TDV gönüllüsü milli güreşçi Rıza Kayaalp, sosyal medya aracılığıyla çadır ve ısıtıcı talep eden depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçti. Deprem bölgesinden Ankara'ya dönen ve TDV'nin temin ettiği çadır, ısıtıcı ve çeşitli insani yardımı deprem bölgesine ulaştırdı.

Çadırların kurumunda da çalışan dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, şunları söyledi:

"Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için sahadayım. Önce Hatay'da kardeşlerimize yardımlar ulaştırdık. Geldiğim Kahramanmaraş'ta hasarlı evlerinin yanından uzaklaşmak istemeyen bazı ailelerin benden çadır talebi oldu. Türkiye Diyanet Vakfından hemen çadırların teminini sağladım. Devletimiz birçok noktada çadır kent kurulumunu gerçekleştirdi. Evlerinin yanından ayrılmak istemeyen depremzede aile için Ankara'dan getirdiğimiz çadırların kurulumunu sağladık. TDV'yle ailelerin diğer ihtiyaçlarını karşıladık. Evlerinden uzaklaşmak istemeyen depremzede ailelerimiz çok mutlu oldu."

Deprem bölgesinde fedakarca çalışmalar yapıldığını anlatan milli güreşçi, "Sağ olsunlar sahada bütün gönüllü ve görevliler kimseyi mağdur etmemek, herkesin ihtiyacını karşılamak için çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Türkiye Diyanet Vakfına depremin yaralarının sarılması için bağışta bulunan herkesten Allah razı olsun." dedi.