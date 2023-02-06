Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük depremden sonra Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Uluslararası kulüp faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük depremden sonra Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

İŞTE TVF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok ilimizi etkileyen deprem nedeniyle tüm ulusal ve uluslararası faaliyetler; ayrıca uluslararası kulüp faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.

Önemle duyurulur.

Not: Erteleme, Türkiye'deki Avrupa maçları için geçerlidir; yurt dışında oynanacakları kapsamamaktadır.