Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük depremden sonra Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan açıklama geldi.
İŞTE TVF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok ilimizi etkileyen deprem nedeniyle tüm ulusal ve uluslararası faaliyetler; ayrıca uluslararası kulüp faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir.
Önemle duyurulur.
Not: Erteleme, Türkiye'deki Avrupa maçları için geçerlidir; yurt dışında oynanacakları kapsamamaktadır.