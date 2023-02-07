Formula 1 efsanesi Lewis Hamilton, ülkemizde yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu. Yaşananların üzücü olduğunu belirten Hamilton, "Düşüncelerim Türkiye, Suriye ve bu trajediden etkilenen insanlarla birlikte. Kesinlikle çok üzücü." ifadelerini kullandı.



