Formula 1 efsanesi Lewis Hamilton, ülkemizde yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu. Yaşananların üzücü olduğunu belirten Hamilton, "Düşüncelerim Türkiye, Suriye ve bu trajediden etkilenen insanlarla birlikte. Kesinlikle çok üzücü." ifadelerini kullandı.
Lewis Hamilton'dan deprem ve Türkiye mesajı!
Formula 1'in Büyük Britanyalı yıldız pilotu Lewis Hamilton, merkezi Kahramanmaraş olan depremlerden sonra sosyal medya hesabından destek paylaşımında bulundu.
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Yayın Tarihi: 07.02.2023- 11:33