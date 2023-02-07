Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde voleybolcu çift vefat etti

7,7 ve 7,6'lık depremler ile sarsılan Kahramanmaraş ve çevresinden kötü bir haber daha geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu enkaz altında kalan voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır'ın vefat ettiğini bildirdi.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2023- 23:49