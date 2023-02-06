Milli güreşçi Taha Akgül'den deprem açıklaması: Acil yardım bekliyoruz

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. Milli güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş’ta 30-40 güreşçinin enkaz altında kaldığını belirterek, yardım çağrısında bulundu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2023- 12:34