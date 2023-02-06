Milli güreşçi Taha Akgül'den deprem açıklaması: Acil yardım bekliyoruz
Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. Milli güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş’ta 30-40 güreşçinin enkaz altında kaldığını belirterek, yardım çağrısında bulundu.
Milli güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş'ta 30-40 güreşçinin enkaz altında kaldığını belirterek, yardım çağrısında bulundu.
Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen 7,4 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Akgül, "Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır… Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et yarabbi!" paylaşımında bulundu.