Kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic, ATP tenis turnuvası Adelaide International 1'de şampiyonluğa ulaştı.

16 Ocak'ta başlayacak sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi düzenlenen Adelaide Uluslararası 1'de 35 yaşındaki tenisçi, kariyerinde 1 ATP şampiyonluğu bulunan 22 yaşındaki dünya 33 numarası ABD'li Sebastian Korda'yı 3 saat 9 dakika süren karşılaşmada 6-7, 7-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Sırp raket, Adelaide Uluslararası 1'deki şampiyonlukla kariyerindeki 92. ATP zaferine ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle geçen yıl düzenlenen Avustralya Açık'a katılmasına izin verilmeyen Djokovic, elde ettiği 9 kupayla bu organizasyonun tarihinin en başarılı tenisçisi konumunda bulunuyor.