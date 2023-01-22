Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş
Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Oğuzhan Karasu, Edgar, Yasin Aydın, Emir Kaan Öztürk, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Aykut Acar)
Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Furkan Aydın, Gjorgiev, Burhan Zorluer, Fatih Eren Uğur, Ahmet Emre Çetinkaya, Cafer Kirkit (Batuhan Yurdagül, Can Ayvazoğlu, Çağatay Kır, Turgut Lelik, Mehmet Boğaçhan Zambak, İsmail Koçak)
Setler: 25-15, 25-19, 25-21
Süre: 79 dakika (22, 28, 29)