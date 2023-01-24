A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki maç programı belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde 28 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milliler, D Grubu'nda yer alacak.

Grup maçlarını İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynayacak millilerin, programı şu şekilde:

30 Ağustos Çarşamba:

Türkiye-Fransa

1 Eylül Cuma:

Türkiye-Romanya

2 Eylül Cumartesi:

Türkiye-Yunanistan

4 Eylül Pazartesi:

Türkiye-Portekiz

5 Eylül Salı:

Türkiye-İsrail