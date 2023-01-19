VakıfBank, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında sahasında Almanya'nın SC Potsdam takımına 3-2 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı.
MAÇTAN NOTLAR:
SALON: VakıfBank
HAKEMLER: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Vlastimil Kovar (Çekya)
VAKIFBANK: Cansu, Bajema, Ogbogu, Egonu, Daalderop, Kübra, Aylin (L) (Derya, Ayça (L), Buket, Karutasu)
POTSDAM: Jasper, Savic, Nemeth, Savelkoel, Cekulaev, Van Aalen, Jegdic (L) (Leweling)
SETLER: 25-19, 25-19, 23-25, 20-25, 10-15
SÜRE: 115 dakika (24′,21′,30′,25′,15′)