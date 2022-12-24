Fenerbahçe'nin Rus smaçörü Arina Fedorovtseva karşılaşmada sakatlık tehlikesi atlattı. Müsabakanın ikinci setinin sonlarına doğru Arina servis kullanmak için çizgiye geldi. Smaç servis kullanmayı tercih eden Rus yıldızın ayağı kaydı. Zeminin ıslak olması sebebiyle büyük sakatlık tehlikesi atlatan Arina yerde yuvarlandı. Bir süre yerde oturan Arina'nın yanına takım arkadaşları gitti.

ARINA: 'ZEMİN KAYGANSA SERVİS ATMAYIN'

Oyun bir süre dururken Fenerbahçeli yıldız kenara geldi. Rus smaçör maç boyunca bir daha oyuna girmedi. Mücadele sonrası yıldız isim konuyla ilgili esprili bir açıklama yaptı. Arina: "Günün tavsiyesi: Her zaman zemini kontrol edin ve eğer zemin kirli ve kaygansa smaç servis atmayın." dedi.