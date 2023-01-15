2023 Dakar Rallisi'nde şampiyonlar belli oldu

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 2023 Dakar Rallisi'ni, otomobilde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklette Arjantinli Kevin Benavides kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi, Hüfuf ile Dammam kentleri arasındaki 136 kilometrelik parkurda yapılan 14. etapla sona erdi.

Otomobil sınıfında etap birinciliğini, 1 saat 9 dakika 24 saniyelik derecesiyle GCK takımından Fransız Guerlain Chicherit elde etti.

Genel klasmanda 1 saat 21 dakikalık avantajla lider girdiği etabı, 1 saat 15 dakika 5 saniyeyle 8. sırada tamamlayan Toyota Gazoo pilotu Nasser Al-Attiyah, şampiyonluğa ulaştı. Al-Attiyah, 45 saat 3 dakika 15 saniyelik toplam zamanıyla Dakar Rallisi'nde 5. kez şampiyon oldu.

Ralliyi, Al-Attiyah'ın 1 saat 20 dakika 49 saniye arkasında noktalayan Fransız Sebastien Loeb (Bahreyn Raid) ikinci, şampiyonun 1 saat 38 dakika 31 saniye gerisindeki Brezilyalı Lucas Moraes (Overdrive Racing) ise üçüncü sırada bitirdi.

MOTOSİKLETTE BENAVIDES'İN İKİNCİ ZAFERİ

Motosiklet kategorisinde son etabı 1 saat 15 dakika 17 saniyelik derecesiyle Red Bull KTM Factory pilotu Arjantinli Kevin Benavides kazandı.

Benavides, genel klasmanda da 44 saat 27 dakika 20 saniyelik toplam süresiyle kariyerinin ikinci Dakar Rallisi şampiyonluğuna ulaştı.

Rallide ikinci sırayı, Benavides'in 43 saniye uzağındaki takım arkadaşı Avustralyalı Toby Price, üçüncülüğü ise şampiyonun 5 dakika 4 saniye arkasındaki ABD'li Skyler Howes (Husqvarna) elde etti.



