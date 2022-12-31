Logan Eggleston Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşında ve 1.85 metre boyundaki ABD'li voleybolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

2018 yılından beri mezun olduğu Texas Üniversitesi'nin formasını giyen Eggleston, NCAA Kolej Ligi'nin son şampiyonu olan ekibin kadrosunda yer alarak yılın en değerli oyuncusu seçilmişti.