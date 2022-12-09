Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Watford'un U21 takımından 250 bin euro karşılığında transfer ettiği Tiago Çukur, Belçika 2. Lig ekibi Dender'a kiralandı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Tiago Çukur beklentilerin altında kaldı!
Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Tiago Çukur konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Belçika ekibi Dender'a kiralanan futbolcu burda da beklentilerin altında kaldı. İşte son gelişmeler... | FB SPOR HABERLERİ
Takvim'de yer alan habere göre genç yıldız bir türlü istenilen patlamayı yapamadı.
Bu sezon 13 lig maçında şans bulan Tiago, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.