Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında VakıfBank, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Topal
VakıfBank: Buket Gülübay, Bajema, Bahar Akbay, Carutasu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Egonu, Guimaraes, Zehra Güneş)
Nilüfer Belediyespor: Arzum Tezcan, Radosova, Ecenur Aksoy, Aybüke Güldenoğlu, Hümay Fırıncıoğlu, Demet Uyanık (Cansu Bir, Eylül Akarçeşme, Sıla Çalışkan, Atkinson, Milanova)
Setler: 26-24, 25-21, 25-13
Süre: 76 dakika (28, 26, 22)