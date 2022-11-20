Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nde Casper Ruud, finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu.
İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının yarı finalinde turnuvanın 3 numaralı seribaşı Casper Ruud, rakibi Andrey Rublev'i 6-2, 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek finale çıktı.
23 yaşındaki Norveçli tenisçi, diğer yarı final maçında ABD'li Taylor Fritz'i 2-0 yenerek finale yükselen 35 yaşındaki Sırp Novak Djokovic ile karşılaşacak.