ATP'de finalin adı Novak Djokovic-Casper Ruud!

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finali'nin adı belli oldu. Casper Ruud yarı finali 2-0'la geçerken, Sırp raket Novak Djokovic'in rakibi oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 20.11.2022- 14:21