Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nde Sırp Novak Djokovic, ABD'li Taylor Fritz'i 2-0 yenerek finale yükseldi.
İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 7. gününde Djokovic ile Fritz, yarı finalde karşılaştı.
Turnuvanın 7 numaralı seribaşı Djokovic, 1 saat 54 dakika süren mücadelede 8 numaralı seribaşı Fritz'i 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti. Sırp tenisçi, 5 şampiyonluk yaşadığı turnuvada 8. kez finale kalmayı başardı.
Djokovic'in finaldeki rakibi, Norveçli Casper Ruud ile Rus Andrey Rublev arasındaki maçın galibi olacak.