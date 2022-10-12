UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın deplasmanda Ballkani ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Fadil Vokrri Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Ballkani ile Sivasspor yarın TSİ 22.00'de Fadil Vokrri Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak.

