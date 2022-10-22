Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
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Yayın Tarihi: 22.10.2022- 18:45 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022- 18:55
Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlanda'dan Caitlin Fryers ile finalde karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 mağlup eden Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.