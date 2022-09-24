Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | FIVB Dünya Şampiyonası

A Milli Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda ilk karşılaşmasını Tayland ile yapmaya hazırlanıyor. Hollanda ve Polonya ev sahipliğindeki şampiyonanın ilk müsabakasından galibiyetle ayrılmak isteyen Filenin Sultanları için heyecan dorukta. Peki Türkiye - Tayland voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşma hakkında merak edilenler...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2022- 10:40