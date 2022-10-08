Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur dördüncü maçında Sırbistan ile karşılaşıyor.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Türkiye - Sırbistan maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 18:30'da başladı. Müsabaka TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanıyor.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU
Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.