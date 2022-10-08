Türkiye - Sırbistan maçı CANLI YAYIN (Türkiye - Sırbistan maçı canlı izle)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur dördüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları bu maçı kazanmak istiyor. Türkiye - Sırbistan maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 18:25