Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Sırbistan-Türkiye canlı izle

Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Sırbistan-Türkiye canlı izle

FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, son karşılaşmada Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Filenin Sultanları, namağlup durumdaki Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Peki; Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 12:01