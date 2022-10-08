Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Sırbistan-Türkiye canlı izle
FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, son karşılaşmada Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Filenin Sultanları, namağlup durumdaki Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Peki; Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 12:01
Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası'nda, 2. turun son karşılaşmasını Sırbistan'a karşı oynayacak. Ay-yıldızlı ekip geride kalan maçlarda Almanya ve Kanada'yı yenmişti. ABD'ye ise 3-1 mağlup olmuştu. Sporserverler, mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor.
SIRBİSTAN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Sırbistan'la karşılaşacağı maç Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da bugün saat 18.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.