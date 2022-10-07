FIVB Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ABD ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FIVB Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ABD ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek finale çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları, 2. tur üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni de yenerek yükselişini sürdürmenin peşinde. Heyecan dolu mücadelenin canlı yayınına ise haberimizden ulaşabilirsiniz...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 18:30'da başlayan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

MİLLİLERİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.