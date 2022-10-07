Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIVB Dünya Şampiyonası

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ABD ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ABD - Türkiye maçı 7 Ekim Cuma günü saat 18:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

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