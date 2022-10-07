Ampute Futbol Milli Takım'ımız Özbekistan'ı geçerek finale yükseldi!

Ampute Futbol Milli Takımı, Ampute Futbol Dünya Kupası'nın yarı finalinde karşılaştığı Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar finalde ise Angola ile karşı karşıya gelecek.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 07.10.2022- 21:13 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022- 21:20