2022 Dünya Supersport Şampiyonası | Can Öncü’den çifte podyum!

2022 Dünya Supersport Şampiyonası’nın 8. yarışında Red Bull sporcusu Can Öncü, hafta sonunun ilk yarışını üçüncü sırada tamamlayan Can Öncü, ikinci yarışta da damalı bayrağı ikinci sırada geçti ve bu sezonki dördüncü podyumuna imza attı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2022- 15:55