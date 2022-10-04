Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası 2. tur maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Almanya ile kozlarını paylaştı ve Filenin Sultanları parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin sonunda başantrenör Giovanni Guidetti, temiz bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yenerek hedefleri için bir adım daha ilerlediklerini söyledi.

Üstündağ, maçın ardından yaptığı açıklamada, zor bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek, "Bugün mutlak galip gelmemiz gereken maçlardan biriydi. Net bir skor aldık, 3-0'la maçı kazanmasını bildik. Herkesi kutluyorum." dedi.

Yarın Kanada ile oynayacakları maçı da kazanmaları gerektiğine dikkati çeken Üstündağ, "Bence çeyrek finale kalacağız. Belki son iki maçı oynamadan, yarınki maç sonucu ve diğer maçların sonucuna göre biz büyük ihtimalle çeyrek finali garantileyebiliriz. Taraftar da çok güzel, candan ve samimi bir destek verdi. Sayın Büyükelçime de çok teşekkür ediyorum. Ekibiyle geldi bizlere destek verdi. Kanadan maçında da daha fazla seyircimiz olacağına inanıyorum. İnşallah seyircinin desteğiyle çeyrek finale kendimizi atarız." değerlendirmesinde bulundu.

GUIDETTI: 3-0'LA TEMİZ BİR GALİBİYET ALDIK

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ise maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Almanya'nın iyi bir takım olduğunu anlatan Guidetti, "3-0'la temiz bir galibiyet aldık. Çok önemli bir 3 puandı. Maçtan önce korkuyordum çünkü Almanya çok hızlı oynayabilen ve iyi servis atabilen bir takım. Böyle bittiği için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kanada maçını değerlendiren Guidetti, "Kanada maçı çok önemli. Bunun da iki sebebi var. Birincisi hala Kanada'da yenildiğimiz son maçı hatırlıyoruz. İkincisi de eğer yarın kazanabilirsek bizim için çeyrek final yolunda çok büyük bir adım olacak." diye konuştu.