Türkiye Kadın Voleybol Milli Takım'ımı, Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da, Güney Kore ile karşı karşıya geliyor. FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Filenin Sultanları, Tayland'a setlerde 3-2 mağlup olmuştu.
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takım'ımız, Güney Kore karşısında mutlak galibiyet arıyor.
Türkiye Güney Kore Kadın Milli Takım maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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TÜRKİYE - GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Türkiye - Güney Kore maçı 27 Eylül Salı günü saat 15:00'de başladı ve TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.