Ebrar Karakurt: Dünya Şampiyonası’na hazır bir şekilde gitmek istiyoruz!
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, takım halinde iyi bir gelişim gösterdiklerini ifade ederek, “Dünya Şampiyonası’na hazır bir şekilde gitmek istiyoruz” dedi. | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 12.09.2022- 16:43 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022- 16:55
"Takım halinde iyi bir gelişim gösterdiğimizi düşünüyorum"
Milli voleybolcu, Fransa ve Amerika kamplarının takım olarak eksiklerini görme açısından kendilerine çok katkı sağladığını belirterek, "Özellikle Amerika ile oynadığımız karşılaşmaların sonuçları istediğimiz gibi olmasa da takım halinde iyi bir gelişim gösterdiğimizi düşünüyorum. Şimdi önümüzde İtalya'da katılacağımız hazırlık turnuvası var. Orada da İtalya, Sırbistan ve Polonya gibi önemli takımlarla karşılaşacağız. Turnuvayı en iyi şekilde değerlendirip, Dünya Şampiyonası'na hazır bir şekilde gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.