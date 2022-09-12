Ebrar Karakurt: Dünya Şampiyonası’na hazır bir şekilde gitmek istiyoruz!

Ebrar Karakurt: Dünya Şampiyonası’na hazır bir şekilde gitmek istiyoruz!

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, takım halinde iyi bir gelişim gösterdiklerini ifade ederek, “Dünya Şampiyonası’na hazır bir şekilde gitmek istiyoruz” dedi. | Son dakika spor haberleri

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2022- 16:43 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022- 16:55