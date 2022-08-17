Isparta Belediyespor'un milli haltercisi Fatma Gül Çevik, Polonya Varşova'da 10-17 Ağustos tarihleri arasında yapılan Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda Avrupa birincisi oldu. Çevik, +81 kiloda 96 koparma ve 122 silkmeyle toplamda 218 kilo kaldırarak altın madalya kazandı. 122 kilo silkme yapan milli halterci Çevik hem Türkiye rekoru kırdı hem Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlı bayrağı Polonya'da dalgalandıran Fatma Gül Çevik, başarılarına bir yenisini ekledi.
Milli haltercimiz Fatma Gül Çevik Avrupa şampiyonu!
Polonya'da düzenlenen Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda, milli sporcumuz Fatma Gül Çevik sahne aldı. Milli haltercimiz Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.
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Yayın Tarihi: 17.08.2022- 18:29