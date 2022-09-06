4. Dünya Göçebe Oyunları tanıtım toplantısı yapıldı!

4. Dünya Göçebe Oyunları 29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Bilal Erdoğan ev sahipliğinde İznik'te gerçekleşecek. Organizasyona 102 ülkeden 3 bin sporcu katılım gösterecek ve yaklaşık 500 bin kişinin katılımı bekleniyor. 7 ülkenin Cumhurbaşkanı 4. Dünya Göçebe Oyunları'na katılım gösterecek ve Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan açılışı gerçekleştirecek.

40 BÜYÜKELÇİ KATILACAK

Turkuvaz Medya'nın basın sponsorluğunu üstlendiği 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın bilgilendirme toplantısı Bursa'nın İznik ilçesinde yapılıyor. Organizasyonun ev sahibi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla, 40 ülkenin büyükelçisine bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.