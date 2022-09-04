Elis Özbay Avrupa Şampiyonu!

23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda milli sporcu Elis Özbay, 7:52.81'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu ve Avrupa Şampiyonu oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 04.09.2022- 16:30