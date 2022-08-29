2022 ABD Açık Grand Slam Tenis Turnuvası başıyor!

2022 ABD Açık Grand Slam Tenis Turnuvası yarın başlayacak. Bu yıl 29 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde 142. kez organize edilecek turnuvada Serena Williams'ın son turnuvası olabileceğini söylediği ve Novak Djokovic'in aşı kısıtlaması nedeniyle katılamayacağı biliniyor.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2022- 10:50