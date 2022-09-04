Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası | Merve Tuncel altın madalya kazandı.
Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasında Merve Tuncel altın madalya kazandı. Tuncel, 400 metre serbest ve 800 metre serbestte de altın madalya kazandı.
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Yayın Tarihi: 04.09.2022- 12:33
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Lima'daki organizasyonda 1500 metre serbest mesafesinde 16:15.95'lik derecesiyle gençler dünya şampiyonu oldu.
Merve Tuncel, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre serbest ve 800 metre serbestte de altın madalya kazandı.