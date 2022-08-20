Ayhancan Güven rüzgar estirdi!
Erdoğan'dan milli sporculara tebrik
Başkan Erdoğan kuru üzüm fiyatını açıkladı!
Çikolata Mus (Çikolatalı Mousse) nasıl yapılır?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fırtına Antalyaspor deplasmanında! Fırtına Antalyaspor deplasmanında! 17:11
Dele Alli transferinde kritik detay! Herkes onu bekliyor Dele Alli transferinde kritik detay! Herkes onu bekliyor 16:08
Gomis o istatistikle zirvede! Gomis o istatistikle zirvede! 15:36
Fırtına Antalyaspor deplasmanında! Fırtına Antalyaspor deplasmanında! 14:13
Trabzon maçının VAR'ı açıklandı Trabzon maçının VAR'ı açıklandı 13:04
Dele Alli'den Beşiktaş resti! Dele Alli'den Beşiktaş resti! 12:16
Daha Eski
Van Aanholt'tan ırkçı yoruma tepki Van Aanholt'tan ırkçı yoruma tepki 12:10
Şota'dan Ahmetcan Kaplan'a tavsiye! Şota'dan Ahmetcan Kaplan'a tavsiye! 11:58
G.Saray'a genç sol bek: Omar Campos! G.Saray'a genç sol bek: Omar Campos! 11:52
Aslan'da yolcu listesi belli oldu! Aslan'da yolcu listesi belli oldu! 10:51
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 10:21
Diego Rossi'ye İtalya'dan talip! Diego Rossi'ye İtalya'dan talip! 09:52
SON DAKİKA