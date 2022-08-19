Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'ndan 2 madalya
Yasemin Can'dan gümüş madalya!
ALES 2021, 2020, 2018, 2018, 2017 ÇIKMIŞ SORULAR | ALES son 5 yıl çıkmış sorular ve çözümleri PDF indir
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